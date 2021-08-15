Haiti’de deprem: 227 ölü

Amerıka'da Karayip Denizi
'nde bulunan ada ülkesi Haiti
açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi
(USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğni duyurdu. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü. Haiti Sivil Savunma Ajansı
, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye çıktığını belirtti. Haiti Başbakanı Ariel Henry
, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Ülkede 12 Ocak 2010'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi ölmüş, 300 bin kişi yaralanmıştı. AA