Japonya’da 14 nehir taştı: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı...

"ACİL DURUM İLAN EDİLMESİNİ BEKLEMEYİN"

Yağışları "eşi görülmemiş" olarak niteleyen JMA yetkilisi Yuşi Adaçi, bu durumun bazı bölgelerde heyelan ve taşkınlara sebep olduğunu belirterek, "Acil durum ilan edilmesini beklemeyin. Yerel yetkililerin açıkladığı tahliye uyarılarını dikkate alın ve kendi güvenliğinizi sağlayın." dedi