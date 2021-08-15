Kazakistan stepleri at mezarlığına döndü

ORTA Asya
'nın çoğunda olduğu gibi Kazakistan
'ın batısında da kuraklık aylardır kendini hissettiriyor. Kuru bir kış ve baharın ardından haziranda gelen sıcak dalgası, zaten yetersiz olan su ve yiyecek rezervlerini iyice kuruttu. Hayvanların besinsiz kalması, toplu ölümlere yol açtı. Atlar, inekler ve koyunlar yaşamını yitirirken bundan en çok etkilenen de kendi hayatlarını onlarınkine bağlayan küçük toprak sahipleri oldu. Ülkenin batısındaki bir köyde yaşayan 70 yaşındaki Gabidolla Kalinbayuly, bu yaz yaklaşık 20 atını kaybettiğini söyledi. 150 başlık sürüsününse beslenemediği için her an hastalanabileceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler
'e göre, stepleri ve çölleriyle bilinen ülkenin yüzde 75'ine yakını, ekolojik dengenin bozulması riskiyle karşı karşıya. Geçen ay Kazakistan yönetimi, saman ve yemlik tahılların ihracatını yasaklayarak çiftçilerin hayvanlarını besleyebilmelerini sağlamaya çalıştı.