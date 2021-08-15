Libya’da Kaddafi için insan avı başladı

Libya
'da devrik lider Muammer Kaddafi
'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi
hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ülkede insan avı başlatıldı. Rus TASS haber ajansına konuşan askeri kaynak, yabancı paralı askerlerin ve silahlı grupların Kaddafi'yi bulmaya ve yakalamaya çalıştığını aktardı. Libya Askeri Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti. Seyfülislam Kaddafi halk ayaklanması sırasında öldürülmesinden önce babası Muamer Kaddafi
'den sonra idareyi devralacak kişi olarak görülüyordu.