Son dakika: Taliban Kabil’e girdi! Yönetim devri için müzakerelerden söz edilmeye başlandı

BİRÇOK ÜLKE TAKİP EDİYOR

Taliban'ın ABD müttefiki General Raşit Dostum'un evini de ele geçirdiği ortaya çıktı. Taliban militanlarının evde çektirdiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yer buldu ve viral oldu. NATO, AB personelinin 'daha güvenli' bir bölgeye nakledildiğini açıklarken, ABD'de de kentteki elçiliğini boşaltmaya başladı. Rusya ise Kabil'deki elçiliğini boşaltmak gibi bir planının olmadığını açıkladı.