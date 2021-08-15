Son dakika: Taliban Kabil’e girdi! Yönetim devri için müzakerelerden söz edilmeye başlandı

Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırıları hız kazandı. Ülkede 34 vilayetten 28'ini ele geçiren Taliban'ın başken Kabil'e her yönden girmeye başladığı bilgisi geldi. Yerel kaynaklar, Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıklarken Amerikan askerlerin, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladığını aktardı.
KABİL'İN DÜŞMESİ AN MESELESİ
Edinilen son dakika bilgisine göre Afganistan'da, yabancı güçlerin çekilmeye başlamasının ardından, mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, son 8 günde 15 vilayet merkezini ele geçirdi. İlerleyişini sürdüren Taliban'ın kenar mahallelerine girdiği başkent Kabil'i yakın zamanda ele geçirebileceği rapor edildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.
"KABİL'E SALDIRMAYACAK, MÜZAKERE YAPILACAK!"
Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.
Mirzakval, Kabil halkına seslendiği konuşmasında "Afganistan İçişleri Bakanı Vekili sıfatıyla tüm emniyet güçlerinin, özel kuvvetlerin ve diğer personelin şehrin güvenliğini sağlamak için farklı yerlerde görevlerini sürdürmelerini emrettim. Halkımız hiç endişe etmesin. Şehirde şu an güvenlik sorunu yok." ifadesini kullandı.
Afganistan İçişleri Bakanı Vekili ayrıca başkentin kenar mahallelerine giren Taliban'ın Kabil'e saldırmayacağını belirterek "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.
Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi de yayınladığı video mesajında, Kabil'in güvenliğine dair teminat vererek, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin siyasi seçkinlere Taliban ile anlaşmaya varma yetkisi verdiğini ve bir anlaşmaya varılana kadar Kabil'e saldırı olmayacağını dile getirdi.
Afganistan İçişleri Bakanlığının mesajı, Gani'nin istifa edeceği yorumlarına neden olurken, Gani henüz resmi açıklama yapmadı.
BİRÇOK ÜLKE TAKİP EDİYOR
Taliban'ın ABD müttefiki General Raşit Dostum'un evini de ele geçirdiği ortaya çıktı. Taliban militanlarının evde çektirdiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yer buldu ve viral oldu. NATO, AB personelinin 'daha güvenli' bir bölgeye nakledildiğini açıklarken, ABD'de de kentteki elçiliğini boşaltmaya başladı. Rusya ise Kabil'deki elçiliğini boşaltmak gibi bir planının olmadığını açıkladı.
KABİL'DEN 'KAÇIŞ' TRAFİĞİ, BİNLERCE ARAÇ VE İNSAN SOKAKTA
Öte yandan Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin neredeyse her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.