Taliban, Kâbil’in varoşlarına ulaştı

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından saldırıları hız kazanan Taliban, başkent Kâbil'e dayandı. Afganistan'ın ikinci ve üçüncü en büyük şehirlerinin Taliban'ın eline geçmesiyle birlikte Kâbil, teknik olarak kuşatma altına alındı. Afgan yetkilileri, Taliban'ın Kâbil'in 11 kilometre güneyindeki Çar Asyab bölgesine ulaştığını aktardı. Hoda Ahmadi isimli bir Afgan yetkili, Taliban'ın başkent Kâbil'in hemen güneyindeki Logar eyaletinin tamamını ele geçirdiğini ve yerel yetkilileri gözaltına aldığını söyledi. ABD istihbaratı, Taliban'ın başkent Kâbil'i 1 hafta içinde kuşatabileceği değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca ABD'nin Kâbil Büyükelçiliği'ndeki personele "hassas tüm materyallerin yok edilmesi" talimatı verildi.
MEZAR-I ŞERİF'İ DE ALDILAR
Taliban dün ayrıca, ülkenin kuzeyinde bulunan ve hükümetin son kalesi olan 700 bin nüfuslu, stratejik konumuyla kilit önemdeki Mezar-ı Şerif vilayet merkezi ile Faryab ve Belh vilayetlerinin merkezi Meymene'yi kontrol altına aldı. Mezar-ı Şerif'te bazı siyasi liderlerle görüşen eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum
, kenti sonuna kadar savunacaklarını kaydetmişti. Kentin düşmesiyle Kâbil yönetiminin durumunun daha da zorlaşacağı belirtildi. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi.
EŞREF GANİ: DİRENECEĞİM
TALIBAN, Afganistan'da vilayet merkezlerini peş peşe alıp başkent Kâbil'e doğru hızla ilerlerken Cumhurbaşkanı Eşref Gani
, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini bildirdi. Gani, yayınladığı videolu mesajında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti.
YENİ BİR İNSANİ KRİZ KAPIDA
AFGANISTAN'IN farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar halkı göç etmeye zorluyor. Afganistan Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanlığı raporunda, son günlerde artan şiddet nedeniyle 20 binden fazla ailenin başkent Kâbil'e sığındığı belirtildi. Kâbil'e sığınan ailelerin çoğunun kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki çatışmalardan kaçan aileler olduğu ifade edilen raporda, mülteci sayısının giderek artacağı vurgulandı. Güvenli gördükleri Kâbil'e sığınan binlerce kişi kurdukları derme çatma çadırlarda günlük yaşamını sürdürmeye çalışırken, gıda ve ilaç başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, son 3 ayda yaklaşık 1 milyon kişinin evlerinden olduğunu belirtmişti.