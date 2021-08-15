Giriş Tarihi: 15.8.2021

Taliban, Kâbil’in varoşlarına ulaştı

Kâbil’in 11 kilometre güneyindeki Çar Asyab bölgesine kadar ulaşan Taliban, kuşatma çemberini daha da daralttı. Amerikan istihbaratı da başkentin düşmesinin an meselesi olduğunu söylüyor