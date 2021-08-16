ABD’den son dakika Afganistan kararı! Hava operasyonları yeniden başlıyor

ABD askerlerinin, silahlı olduğu belirtilen iki Afgan'ı vurarak öldürmesi ve havalimanında çıkan kaosun ardından ABD'li yetkililerin tüm hava operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu kaydeden yetkili, durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını ve hava operasyonlarına yeniden dönüleceğini ifade etti.

Yetkili, söz konusu kişilerin Taliban üyesi olup olmadığının ise bilinmediğini vurguladı.