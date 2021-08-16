Afganistan ’pazar’ı! Kabil’de dün neler oldu?

Afganistan'da dün sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'nin üzerinden siyah dumanlar yükselmeye başladı. Helikopterler, ABD elçiliğinden havaalanına mekik dokudu. Elçilik çalışanları havalimanına götürülürken, gizli bilgi ve belgeler yakılmaya başlandı.
TALİBAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BİZ ARTIK KABİLDEYİZ
Taliban'dan ilk açıklama sabah saatlerinde geldi. "Biz artık Kabil'deyiz" açıklamasını yapan Taliban, Kabil'in dış mahallelerine girdi ve çatışma istemediğini söyledi. Bir yandan da görüşmeler için çalışmalar başlamıştı.
Bu açıklama sonrası binlerce Afganlı da havalimanına ya da daha güvenlik gördükleri yerlere gitmeye çalıştılar. Trafik neredeyse durdu.
DEVLET BAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ise beraberindekilerle birlikte Afganistan'dan ayrıldı. İlk olarak Tacikistan'a gittiği iddia edilse de daha sonra Tacikistan bu iddiayı yalanladı. Eşref Gani'nin de artık ülkeden ayrılmasıyla birlikte Taliban ülkenin kontrolünü resmen aldı ve Afganistan'da yeni bir dönem başlamış oldu.
NE OLMUŞTU?
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afganistan'da dün neler oldu? İşte aşama aşama | Video
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.