Afganistan ’pazar’ı! Kabil’de dün neler oldu?

Bu açıklama sonrası binlerce Afganlı da havalimanına ya da daha güvenlik gördükleri yerlere gitmeye çalıştılar. Trafik neredeyse durdu.

DEVLET BAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ise beraberindekilerle birlikte Afganistan'dan ayrıldı. İlk olarak Tacikistan'a gittiği iddia edilse de daha sonra Tacikistan bu iddiayı yalanladı. Eşref Gani'nin de artık ülkeden ayrılmasıyla birlikte Taliban ülkenin kontrolünü resmen aldı ve Afganistan'da yeni bir dönem başlamış oldu.