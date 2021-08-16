Afganistan’da büyük kaos! Taliban işgalinden kaçanlar izdiham yarattı

Afganistan'da NATO kuvvetlerinin 20 yıllık görevin ardından ülkeden ayrılması, büyük bir kaosu da beraberinde getirdi. NATO güçlerinin tamamen geri çekilmesiyle birlikte haftalardır ülkedeki bütün kritik noktaları ve geçiş güzergahlarını teker teker kontrol altına alan Taliban, dün akşam itibarıyla başkent Kabil'de yönetimi devraldı.
Taliban Sözcüsü, yaptığı açıklamada 'Afganistan'daki savaş bitti' ifadelerini kullandı. Sözcü, "Vatandaşların ve diplomatik misyonların güvenliğini sağlayacağımıza herkesi temin ederiz. Tüm Afgan figürleriyle diyalog kurmaya ve güvenliklerini korumaya hazırız" açıklamasında bulundu.
HAVAALANINDA İZDİHAM!
Başkanlık Sarayı'nın ele geçiren Taliban militanlarının bu açıklamalarıysa, ülkede büyük panik yarattı.
Kabil'den kaçış! Taliban'ın işgali sonrası, halk havalimanına akın etti | Video
Taliban yönetiminden kaçmak isteyen Afgan halkı, ülkeden ayrılmak için Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti.
Havalimanına girmek için toplanan insanlar, alanda ve uçaklarda izdiham yarattı. Kaos anları ise anbean kameralara yansıdı.
Birçok ülke, vatandaşlarını ve personelini tahliye etmeye devam ederken, ticari uçuşlar da askıya alındı.
TÜRKİYE UÇUŞLARI İPTAL ETTİ
Yaşanan kaosun ardından, Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi. Türk Hava Yolları, tüm tarifeli uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Başkent Kabil'e sadece tahliye uçakları yönlendirileceği bildirildi.
Dünya genelinde birçok ülke, ülkedeki personelini tahliye etme çalışmalarına devam ederken, 64 ülke ortak bir açıklama ile ülkeden ayrılmak isteyenlerin engellenmemesi ve tüm çıkış yollarının açık tutulması çağrısı yaptı.
"TAHLİYEYE SAYGI" ÇAĞRISI YAPILDI
ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.
Açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi.
"Afganistan genelinde güç ve yetkiyi elinde tutanlar, insan canı ve mülkiyetinin korunması ve güvenlik ile sivil düzenin yeniden inşası noktasında sorumluluk taşımaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkeden ayrılmak isteyen tüm yabancıların ve Afganların bunu yapmasına izin verilmesi ve bunun için tüm çıkış yollarının açık tutulması gerektiği vurgulandı.
Açıklamanın sonunda Afgan halkının güvenlik ve emniyet içinde ve onurlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğu ve uluslararası toplumun Afgan halkını desteklemeye devam edeceği ifade edildi.