Afganistan’da büyük kaos! Taliban işgalinden kaçanlar izdiham yarattı

Dünya genelinde birçok ülke, ülkedeki personelini tahliye etme çalışmalarına devam ederken, 64 ülke ortak bir açıklama ile ülkeden ayrılmak isteyenlerin engellenmemesi ve tüm çıkış yollarının açık tutulması çağrısı yaptı.

"TAHLİYEYE SAYGI" ÇAĞRISI YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.