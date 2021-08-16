Afganistan’da korkunç görüntüler! Tutundukları uçaktan yere çakıldılar!

Afganistan'da Taliban militanlarının yönetime el koyması sonucunda başlayan kaos, artarak devam ediyor. NATO kuvvelerinin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle başlayan süreçte Taliban, haftalar içinde saldırılarını giderek artırmış, son olarak geçtiğimiz gece başkent Kabil'de bulunan Başkanlık Sarayı, militanlar tarafından basılmıştı.
HAVALİMANINDA İZDİHAM
Taliban'ın yönetime el koymasının ardından Afgan halkı, ülkeden kaçabilmek için Kabil Havalimanı'na akın etmişti.
Büyük bir izdihamın yaşandığı havalimanında binlerce kişinin, uçaklara binebilmek için yaşadığı mücadelenin görüntüleri tazeliğini korurken, ülkeden kan donduran yeni görüntüler geldi.
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçağın içinde kendine yer bulamayarak uçağın dışına tutunarak seyahat etmeye çalışan üç kişi, metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
YERE ÇAKILDILAR!
Can pazarının yaşandığı havalimanında meydana gelen olay, izleyenlerin kanını dondurdu.
Uçağa tutunan üç kişinin metrelerce yükseklikten yere çakıldığı görüntüler, ülkede yaşanan trajediyi gözler önüne serdi.
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Havalimanı yakınında yaşayanlar, söz konusu insanların evlerin çatılarına düştüğünü söyledi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde görgü tanıklarının olayı doğruladığı yer alırken bölge sakinleri yaşanan korkunç olayı "Bu insanların düşüşü yüksek ve ürkütücü bir ses çıkardı" cümleleriyle anlattı.
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