Afganistan’da korkunç görüntüler! Tutundukları uçaktan yere çakıldılar!

Afganistan'da Taliban militanlarının yönetime el koyması sonucunda başlayan kaos, artarak devam ediyor. NATO kuvvelerinin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle başlayan süreçte Taliban, haftalar içinde saldırılarını giderek artırmış, son olarak geçtiğimiz gece başkent Kabil'de bulunan Başkanlık Sarayı, militanlar tarafından basılmıştı.

HAVALİMANINDA İZDİHAM

Taliban'ın yönetime el koymasının ardından Afgan halkı, ülkeden kaçabilmek için Kabil Havalimanı'na akın etmişti.