Ay toprağından oksijen üretecekler!

İnsanlı Ay görevleri için çalışmalar devam ediyor. Hatta Ay'ın atmosferinde ve yüzeyinde istasyonların kurulması projeleri var. Yani gelecekte Ay'da uzun vadeli görevler gerçekleşecek. Ancak bu görevlerde astronotlar için gıda ve oksijen en önemli ihtiyaç. Bu yüzden farklı ülkelerden, farklı kurumlar ve şirketler iş birliği yaparak muhtemel teknolojiler için arayışlarını sürdürüyor.