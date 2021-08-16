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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Dışişlerinden Türklere çağrı

Dışişlerinden Türklere çağrı
DIŞIŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarından Türkiye'nin Kâbil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi. Türkiye'nin Kâbil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarına Büyükelçilik ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu. Mesajda elçiliğin numarası paylaşıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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Dışişlerinden Türklere çağrı
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