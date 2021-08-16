Dışişlerinden Türklere çağrı

DIŞIŞLERİ Bakanlığı, Afganistan
'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarından Türkiye'nin Kâbil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi. Türkiye'nin Kâbil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarına Büyükelçilik ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu. Mesajda elçiliğin numarası paylaşıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da, "Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.