Yeni yasayla beraber 30 gün içerisinde 3 defa koronavirüs sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası öngörülürken, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından koronavirüs aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine de imkanı tanımıştı.

AŞI KARŞITLARI YENİDEN SOKAKTA

Onaylanan yasa, sağlık diktatörlüğü olarak nitelendirilmesinin ardından Fransız halkı sokaklara dökülmüştü.

Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor

Ülkenin birçok noktasında devam eden aşı karşıtı protestolar, bir kez daha görüntülendi. Başkent Paris'te binlerce kişi, yasanın "insan haklarını ihlal" ettiğini ileri sürerek aşı kartı uygulamasını protesto etti.