Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor
Giriş Tarihi: 16.8.2021 12:42 Son Güncelleme: 16.8.2021 12:42

Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor

Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor

Fransa'da geçtiğimiz haftalarda hükümetin aldığı kararla koronavirüs aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesini yarattığı tepki devam ediyor. Fransız halkı tarafından tepkiyle karşılanan ve kişisel hakları ihlal ettiği iddiasıyla karşı çıkılan aşı pasaportu uygulamasına tepki gösteren binlerce kişi, bir kez daha protesto gösterilerine imza attı.

Fransa'da haftalar önce başlayan aşı karşıtı hareket devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Fransız Parlamentosu'nda onaylanan koronavirüs ile mücadele yasası kapsamında bazı meslek dalı çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti.

AŞI KARTI YASASI TEPKİ ÇEKTİ

Yasaya göre hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere koronavirüs aşısı zorunluluğu getirilmişti. Onaylanan koronavirüs yasası, belli etkinlik ve mekanlara girişte koronavirüs aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi de zorunlu hale getirmişti.

Son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren koronavirüs ruhsat uygulaması, konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getirmişti.

Yeni yasayla beraber 30 gün içerisinde 3 defa koronavirüs sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası öngörülürken, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından koronavirüs aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine de imkanı tanımıştı.

AŞI KARŞITLARI YENİDEN SOKAKTA

Onaylanan yasa, sağlık diktatörlüğü olarak nitelendirilmesinin ardından Fransız halkı sokaklara dökülmüştü.

Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor

Ülkenin birçok noktasında devam eden aşı karşıtı protestolar, bir kez daha görüntülendi. Başkent Paris'te binlerce kişi, yasanın "insan haklarını ihlal" ettiğini ileri sürerek aşı kartı uygulamasını protesto etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA