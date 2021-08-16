Fransa'da haftalar önce başlayan aşı karşıtı hareket devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Fransız Parlamentosu'nda onaylanan koronavirüs ile mücadele yasası kapsamında bazı meslek dalı çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti.
AŞI KARTI YASASI TEPKİ ÇEKTİ
Yasaya göre hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere koronavirüs aşısı zorunluluğu getirilmişti. Onaylanan koronavirüs yasası, belli etkinlik ve mekanlara girişte koronavirüs aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi de zorunlu hale getirmişti.
Son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren koronavirüs ruhsat uygulaması, konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getirmişti.
Yeni yasayla beraber 30 gün içerisinde 3 defa koronavirüs sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası öngörülürken, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından koronavirüs aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine de imkanı tanımıştı.
AŞI KARŞITLARI YENİDEN SOKAKTA
Onaylanan yasa, sağlık diktatörlüğü olarak nitelendirilmesinin ardından Fransız halkı sokaklara dökülmüştü.
Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor
Ülkenin birçok noktasında devam eden aşı karşıtı protestolar, bir kez daha görüntülendi. Başkent Paris'te binlerce kişi, yasanın "insan haklarını ihlal" ettiğini ileri sürerek aşı kartı uygulamasını protesto etti.