Merkel’den Afganistan değerlendirmesi: Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor

TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği iddia edildi.