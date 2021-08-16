Son dakika: Afganistan’da Taliban yönetimi ele geçirdi, binlerce kişi havaalanına akın etti! İşte kaos anları...

Son dakika haberleri: Afganistan'da dün hız kazanan Taliban ilerleyişi kısa sürede başkent Kabil'e girişi ve Başkan Sarayı'nı ele geçirmesi ile sonuçlandı. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele alırken, Devlet Başkanı Eşref Gani ise ülkeden ayrıldığını açıkladı. Eşref Gani açıklamasında, "Daha fazla kan dökülmesini önlemek için gittim" dedi. Tüm bu gelişmelerin ardından binlerce Afgan ise havalimanına ya da daha güvenli bölgelere gitmeye başladılar. Kabil Havalimanı'ndaki kaos anı ise uydu görüntülerine yansıdı.

Uydu görüntüleri sağlayan Maxar Technologies adlı şirket, Twitter üzerinden paylaştığı görsellerde, havalimanı ve çevresindeki kalabalığı aktardı.