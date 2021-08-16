Son dakika: Afganistan’da Taliban yönetimi ele geçirdi, binlerce kişi havaalanına akın etti! İşte kaos anları...

Son dakika haberleri: Afganistan'da dün hız kazanan Taliban ilerleyişi kısa sürede başkent Kabil'e girişi ve Başkan Sarayı'nı ele geçirmesi ile sonuçlandı. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele alırken, Devlet Başkanı Eşref Gani ise ülkeden ayrıldığını açıkladı. Eşref Gani açıklamasında, "Daha fazla kan dökülmesini önlemek için gittim" dedi. Tüm bu gelişmelerin ardından binlerce Afgan ise havalimanına ya da daha güvenli bölgelere gitmeye başladılar. Kabil Havalimanı'ndaki kaos anı ise uydu görüntülerine yansıdı.
Uydu görüntüleri sağlayan Maxar Technologies adlı şirket, Twitter üzerinden paylaştığı görsellerde, havalimanı ve çevresindeki kalabalığı aktardı.
KAOS ANLARI ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI
Öte yandan, havaalanında yaşanan kaos anları ise anbean kayıt altına alındı. Sivillerin pistlerde kalkış yapan uçakların peşinden koştuğu görüldü. Güvenlik güçlerinin ise sivilleri dağıtmak için ara ara havaya uyarı atışı yaptığı belirtildi.
PENTAGON SÖZCÜSÜ KİRBY'DEN AÇIKLAMA
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanı'nda tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirmiş, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" demişti.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ise uçaklar havalandığı sırada uçaklara binmek için kanatlara ve iniş takımlarına asılanların uçaktan düştüğünü aktardı.
NE OLMUŞTU?
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.