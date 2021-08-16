SON DAKİKA | Almanya’dan Afganistan itirafı: Yanlış değerlendirdik

Son dakika haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Geçiştirilecek bir şey yok, hepimiz, federal hükümet, istihbarat servisleri, uluslararası toplum durumu yanlış değerlendirdik." dedi.
Afganistan hükümetinin bazı üyelerinin Doha'da bulunduğunu belirten Maas, bazılarının ise Taliban ile ülkede iktidar devrini müzakere etmek için kaldığını dile getirdi.
Maas ayrıca, Almanya'nın Afganistan'daki tutumunu Mali'deki diğer misyonlarla karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydetti.
NE OLMUŞTU?
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı. Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.
Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.
Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı. Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.Son dakika: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Afganistan çağrısı