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Giriş Tarihi: 17.8.2021 00:06 Son Güncelleme: 17.8.2021 00:12

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan’daki son durum ele alındı.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı arasındaki görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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