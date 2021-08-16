Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber’e konuştu: Herkesin içi rahat olsun

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, son gelişmelere ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak." dedi.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e konuştu: "Kimse için tehdit oluşturmuyoruz" | Video

"DÜZENE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz."