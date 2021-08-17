AB’den son dakika Afganistan açıklaması! Taliban ile iş birliği için şartlarını sıraladı

"TALİBAN SAVAŞI KAZANDI, ONLARLA KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

"Taliban, savaşı kazandı ve onlarla konuşmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulunan Borrell, Taliban'ın insan hakları ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyum sağlaması için tüm manevra güçlerini kullanacaklarını vurguladı.

Borrell, AB'nin Taliban ile yapacağı herhangi bir iş birliğinin; "barışçıl ve kapsayıcı bir çözüme, kadınlar, gençler ve azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Afganların temel haklarına saygı gösterilmesine" bağlı olacağının altını çizdi.