Afgan muhabirin gözyaşları dünyada gündem oldu: "Benim cumhurbaşkanım nerede?"

PENTAGON SÖZCÜSÜ KİRBY: HİÇ KİMSE MEMNUN DEĞİL

Pentagon Sözcüsü John F. Kirby ise Afgan muhabirin sorusunu, "Eşref Gani'nin nerede olduğu ya da görüşleri hakkında konuşamam. Bunu yapamam. Ama tüm saygımla söylüyorum ki hissettiğiniz endişeyi, korkuyu ve acıyı anlıyorum, hepimiz anlıyoruz. Burada, Pentagon'daki hiç kimse son birkaç gündür gördüğümüz görüntülerden memnun değil" şeklinde yanıtladı. Kirby, "Yaşadıklarına yürekten saygı duyuyoruz ve biz bunu anlıyoruz. Birçoğumuz Afganistan'da zaman geçirdik. Biz de Afganistan'a, kadınların ve kızların siyasi, ekonomik ve sosyal olarak kaydettiği ilerlemeye büyük yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Afgan muhabir Karimi'nin gözyaşı döktüğü anlar sosyal medyada hızla paylaşılırken, en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.