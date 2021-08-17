Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019’da Sırbistan’da görüştüğü ortaya çıktı

Dönemin dışişleri bakanı olarak görüşmelere ev sahipliği yaptığını dile getiren Dacic, "Bugüne kadar hiçbir yerde söz konusu görüşmelere ilişkin açıklamada bulunmadım, zira bunun bir sır olarak kalması konusunda anlaşmıştık." dedi.

Dacic, Sırbistan'ın barış müzakerelerine karışmadığının altını çizerek, "İki tarafın da ortak kanaatiyle bir ilerleme kaydedildiği yönündeydi, ateşkes ilan edilmişti." diye konuştu.