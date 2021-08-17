Güvenliği Türk Askeri sağladı

Afganistan
'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarından 324'ü dün THY uçağı ile Kâbil'den İstanbul
'a getirildi. Hamid Karzai Havalimanı'nda yaşadıklarını anlatan yolculardan öğretim görevlisi Doğan Özlük, "Güvenlik duvarlarını aşıp yurt dışına gitmek isteyenler oldu" dedi. Türk askerinin pistin güvenliğini sağlamasının ardından uçağın kalktığını belirten mühendis Cem Ayşen
de "Afganlar kaçmak için pistin içine girmişlerdi. Oradan üç saat bırakmadılar bizi. Bizden önce bir Amerikan kargo uçağı
kalktı, ondan düşen insanlar oldu. İnanılmazdı" diye konuştu. Büyükelçilik görevlisi Şenol Çelik ise "Heyecanlı bir yolculuk oldu ama çok şükür vatanımıza sağ salim geldik" dedi.