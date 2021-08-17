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Giriş Tarihi: 17.8.2021 09:43

Japonya’da nükleer santral alarmı! Çıkan yangın panik yarattı

AA
Japonya’da nükleer santral alarmı! Çıkan yangın panik yarattı

Japonya’nın Şizuoka eyaletinde bulunan Hamaoka nükleer santralinde panik anları yaşandı. Japon basınından aktarılan bilgilere göre santralde, nedeni henüz kesin olarak belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olay sonrası, sızıntı tespit edilmediği bildirildi.

Japonya'da Hamaoka nükleer santralinde yangın alarmları verilirken, santralde sızıntıya rastlanmadı. Kyodo ajansının haberine göre, Şizuoka eyaletindeki Hamaoka santralinde yerel saatle 05.15 sularında yangın alarmları çaldı.

Santral işletmecisi Chubu Electric Power (Chuden), 5 nolu reaktör türbininin bulunduğu binada duman görüldüğünü açıkladı.

"YARALANMA VE SIZINTI YOK"

Olay sonrası, itfaiye birimleri santrale sevk edilirken Chuden, olayda yaralanma ve radyoaktif materyal sızıntısının saptanmadığını bildirdi.

Aynı reaktörde, geçen hafta elektrik kablosundan kısa süreli yangın çıktığı kaydedilmişti.

Başkent Tokyo'nun 200 kilometre güneybatısındaki santral, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Omaezaki ilçesinde yer alıyor.

Mart 2011'de Fukuşima depremi ve sonrasındaki tsunami sonrası, Hamaoka santralinin faaliyetleri askıya alınmıştı.

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Japonya’da nükleer santral alarmı! Çıkan yangın panik yarattı
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