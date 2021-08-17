Kabil’i ele geçiren Taliban’dan herkesi şaşırtan hareket! Lunaparkta eğlendiler...

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Başkent Kabil'de Başkanlık Sarayı'nı ele geçirmelerinin ardından yaptıkları açıklamada ülkenin tek hakimlerinin kendileri olduğunu açıklayan Taliban, büyük bir panik dalgasını da beraberinde getirdi.

LUNAPARK EĞLENCESİ KAMERADA

Taliban'dan kaçmak için havalimanlarına akın eden binlerce kişi, havaalanında izdiham yarattı.