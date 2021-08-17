Kaos terminali

ABD'nin, tarihinin en uzun süren işgalinden fiyasko ile ayrılmasının yankıları sürüyor. Afganistan
'daki 20 yıllık savaşın birkaç gün içinde Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle sonlanmasının ardından yaşananlar filmleri aratmadı. Taliban'ın pazar gecesi başkent Kabil'i ele geçirmesinden sonra binlerce Afgan, kaçmak için havalimanına akın etti.
5 KİŞİ ÖLDÜ
Kabil Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah itibarıyla büyük bir kaos yaşandı. Siviller pistlere akın etti. Yüzlerce kişinin uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler kameralara yansırken, bazı kişilerin kaçmak için uçakların tekerleklerine tutundukları ileri sürüldü. Hatta sosyal medyaya düşen videolarda iki kişinin uçaktan düşüş anları izleyenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan diğer bir görüntüde ise Afgan sivillerin Kabil Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa geçen bir ABD askeri uçağının kanatlarına sarıldığı görüldü. Kabil Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan karmaşa sırasında en az 5 kişinin öldüğü öğrenildi. Paylaşılan görüntülerde tahliyeler için alanda bulunan ABD askerlerinin havaya defalarca ateş açtığı yansıdı. Ancak yaşamını yitiren kişilerin izdihamda mı, yoksa havaya açılan ateşler neticesinde mi öldüğü hâlâ bilinmiyor.
SOKAKLAR SAKİN
Havalimanında yaşanan krizin aksine Afganistan sokaklarının sakin olduğu bildirildi. Uluslararası ajanslardaki bilgilere göre özellikle 6 milyon nüfuslu başkent Kabil caddelerinde sessizlik hâkim. Birçok noktada hayatın normal akışında olduğu ve Afgan güvenlik güçlerinin neredeyse tamamının silahlarını teslim ettiği kaydedildi.
DÜNYA BASINI: TARİH TEKERRÜR ETTİ
Guardian:
Kabil'in düşüşü: 20 yıllık bir görev bir günde çöktü.
Le Monde:
Kabil'in düşüşünün ardından: Kaçmak isteyenler korku içinde.
BBC:
Çaresiz Afganlar Kabil'den kaçmak istiyor.
Financial Times:
Tarih tekerrür etti.
New York Times:
Afganistan trajedisi.
Times:
Zafer kazanan Taliban Kabil'i aldı.
Sputnik:
Afganistan'da yeni dönem.
ABD BAYRAĞI İNDİRİLDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı
, tüm büyükelçilik personelini bir yerleşkeye tahliye ettiğini doğruladı. ABD Büyükelçiliği'ndeki Amerikan bayrağı indirildi. Avrupa ülkeleri de kendi vatandaşlarını çıkarmak için harekete geçti. Çin ve Rusya ise Kabil Büyükelçiliği
'ni tahliye etmek için bir gerekçe görmediğini kaydetti. Türkiye
'nin Kabil Büyükelçiliği de faaliyetlerini sürdürüyor.
THY UÇAĞI İLE TAHLİYE
TÜRK Hava
Yolları'nın (THY
), Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e yolladığı uçak, dün Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a geldi. Boeing 777-300 ER tipi uçak, 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. THY, Afganistan seferlerini iptal etti. Bulut YAMANDAĞ / SABAH
TALİBAN: TÜRKİYE KARDEŞ ÜLKE
TALİBAN yetkilisi Molla Baradar "Afganistan'daki savaşın artık bittiğini" söyledi. Ülkede yeni hükümetin kurulması için yabancıların tahliye edilmesinin bekleneceği açıklandı. Örgütün Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği duyuruldu. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen ise A Haber'e konuştu. Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu belirten Shaheen, Türkiye ile işbirliğine sıcak baktıklarını dile getirdi.
BIDEN YÖNETİMİ ELEŞTİRİLİYOR
ABD istihbarat kaynakları, Kabil'in düşüşüyle ilgili ABC News'e konuştu. Birçok kaynağın verdiği bilgilere göre istihbarat birimleri, Taliban'ın Afganistan'ı hızlı bir şekilde ele geçireceğini aslında öngördü. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise "Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı, ABD tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olarak kayıtlara geçecek. Afganistan'da yaşanmasına izin verdiği şey nedeniyle Biden'ın rezil şekilde istifa etme vakti geldi. Zaten meşru olarak seçilmemişti" dedi.
'TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ'
ÇİN:
Afgan halkının kendi kaderini bağımsız olarak belirleme hakkına saygı gösteriyoruz.
İNGİLTERE:
İngiliz güçleri bu ülkeye geri dönmeyecek.
ALMANYA:
Başbakan Angela Merkel'in, son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği açıklandı.
AB:
Üye ülkelerin dışişleri bakanları bugün toplanacak.
RUSYA:
Taliban ile görüşüyoruz.
PAKİSTAN:
Başbakan İmran Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını bildirdi.