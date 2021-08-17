Pentagon sorumluluğu üzerinden attı: Kabil Havalimanı’nda tüm tedbirleri aldık

Kirby, son 24 saatte Afganistan'ın herhangi bir yerinde hava saldırısı düzenlemediklerini ve Amerikan silahlarının Taliban'ın eline geçmemesi için bu silahları yok etme ya da buna benzer bir eylem içinde olmadıklarını söyledi.

"TALİBAN'A TAHLİYEYE MÜDAHALE ETMEYİN DEDİK"

Afganistan'da kontrolü eline geçiren Taliban'ın liderleriyle bazı ABD'li yetkililerin görüştüğünü hatırlatan Kirby, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin pazar günü Doha'da Taliban liderleriyle bir araya geldiğini belirtti. Kirby, söz konusu görüşmelerde Taliban'a "tahliye operasyonuna müdahalede bulunmaması gerektiğinin" söylendiğini vurguladı.