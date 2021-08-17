Pentagon’dan son dakika Afganistan açıklaması! Dikkat çeken ’Taliban’ detayı

Son dakika haberleri: Afganistan'da uzun süredir ilerleyişini sürdüren Taliban yönetimi ele geçirdi. Devlet Başkanı Eşref Gani, daha fazla kan dökülmesini engellemek için Afganistan'ı terk ettiğini belirtirken, ülkede çıkan kaosun sorumlusunun ABD olduğu ileri sürüldü. Tüm bu gelişmelerin ardından ABD'den Afganistan ile ilgili yeni bir son dakika açıklaması geldi.
BİN 400'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, hafta sonundan bu yana Afganistan'dan bin 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirterek, ülkedeki ABD vatandaşlarının tahliyesinin devam ettiğini söyledi. Kirby, "Her şey yolunda günlük 5 bin ila 9 bin kişi tahliye edebiliriz" dedi.
"TALİBAN İLE DÜŞMANCA BİR ETKİLEŞİMİMİZ OLMADI"
Taliban ile düşmanca bir etkileşimlerinin olmadığını dile getiren Kirby, "ABD ordusu komutanları havaalanında Taliban temsilcileriyle görüşüyor" dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD ile Taliban arasında şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.