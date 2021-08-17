Pentagon’dan son dakika Afganistan açıklaması! Dikkat çeken ’Taliban’ detayı

Son dakika haberleri: Afganistan'da uzun süredir ilerleyişini sürdüren Taliban yönetimi ele geçirdi. Devlet Başkanı Eşref Gani, daha fazla kan dökülmesini engellemek için Afganistan'ı terk ettiğini belirtirken, ülkede çıkan kaosun sorumlusunun ABD olduğu ileri sürüldü. Tüm bu gelişmelerin ardından ABD'den Afganistan ile ilgili yeni bir son dakika açıklaması geldi.