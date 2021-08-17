Sicili oldukça kabarıktı… İrlandalı suç örgütü lideri yakalandı!

İrlanda'da en çok aranan organize suç örgütü lideri 58 yaşındaki Gerry Hutch'ın İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinin Fuengirola ilçesinde yakalandığı bildirildi.

EŞİYLE GİTTİĞİ RESTORANDA YAKALANDI

İspanya Jandarma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İrlanda'da adam öldürmenin de aralarında olduğu çok sayıda suça karışan ve en çok arananlar listesinde bulunan Hutch'ın İspanya'nın güneyindeki Costa Sol bölgesinde de bazı suçlardan arandığı hatırlatıldı.