Son dakika: Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’dan ’genel af’ kararı

Afganistan'da geçtiğimiz pazar günü başkent Kabil'i de ele geçirerek yönetime el koyan Taliban'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, herkesin rutin hayatına ve işlerine dönmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Taliban ayrıca ülkede 'genel af' kararı aldığını da bildirdi.
TALİBAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: GENEL AF KARARI ÇIKARILDI
Afganistan'da kaos ve panik sürüyor. Taliban'ın Pazar günü başkent Kabil'e girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmesi ve yönetime el koyması sonrası ülkede tahliyeler başladı. Panikleyen binlerce Afgan vatandaş tahliye uçakları ile göç etmeye çalışıyor.
Taliban, Kabil'i güç kullanarak ele geçirmeyeceğini, tahliyelere de müdahale etmeyeceğini daha önce duyurmuştu. Bir açıklama daha yapan Taliban, ülkede genel af kararı aldı. Herkesin rutin hayatına dönmesi çağrısında bulundu.
"İŞLERİNİZE VE RUTİN HAYATINIZA DÖNÜN"
Taliban'dan yapılan açıklamada, 'Herkes için genel af ilan edildi... Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız' ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Taliban, Afganistan hükümetine karşı başlattığı mücadelede hızla ilerlemiş, kısa bir sürede de başkent Kabil'in kapısına dayanmıştı. 4 taraftan Kabil'i kuşatan Taliban, Pazar günü yönetimi ele geçirmişti.
Panikleyen Afganlar tahliye uçaklarının kalkacağı havalimanına akın etmiş, kaos ve panik görüntüleri dünyayı sarsmıştı.