Son dakika: Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’dan ’genel af’ kararı

TALİBAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: GENEL AF KARARI ÇIKARILDI

Afganistan'da kaos ve panik sürüyor. Taliban'ın Pazar günü başkent Kabil'e girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmesi ve yönetime el koyması sonrası ülkede tahliyeler başladı. Panikleyen binlerce Afgan vatandaş tahliye uçakları ile göç etmeye çalışıyor.

Taliban, Kabil'i güç kullanarak ele geçirmeyeceğini, tahliyelere de müdahale etmeyeceğini daha önce duyurmuştu. Bir açıklama daha yapan Taliban, ülkede genel af kararı aldı. Herkesin rutin hayatına dönmesi çağrısında bulundu.