Son dakika: Tahliye uçağının tekerinden insan bedeni çıkmıştı! ABD’den flaş hamle

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi'nin Kabil Havaalanından kalkan bir C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirildi.

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UÇAĞA EL KONULDU

Açıklamada, kalıntıların uçağın Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne inişinden sonra keşfedildiği aktarılırken, "Uçağa, kalıntıları toplamak ve geri dönmeden önce incelemek için zaman sağlamak için şu anda el konuldu" denildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan bir Afgan'ın cansız bedeni sosyal medyanın gündemine oturmuştu.