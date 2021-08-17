Son dakika! Taliban’dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek

"BİZE KARŞI DURAN HERKESE KARŞI DÜŞMANLIĞIMIZ SONA ERDİ"

"Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, Kabil'deki güvenliğin günden güne iyiye gideceğini, tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin 24 saat kendi güçlerinin sorumluluğunda olacağını yineledi.

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"İNTİKAM AMACI GÜTMEYECEĞİZ"

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye yönelik saldırı amaçlı kullanılmayacağını belirterek, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gütmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek. Size bu konuda güvence veriyorum" dedi.