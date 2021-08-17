Tahliye uçağından dehşete düşüren yeni görüntüler! ABD uçağı acil iniş yaptı! Tekerlekten insan bedeni çıktı...

Afganistan'da büyük bir kaos hakim... Taliban, hükümet güçlerini yenilgiye uğratarak tek tek şehirleri ele geçirirken, pazar günü Kabil'de de hakimiyeti sağladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçiren Taliban, ülkede yönetime el koydu.

Gelişmeler sonrası dünyanın gözleri Afganistan'a çevrildi. Ülkeler misyonlarında çalışanları ve vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Taliban'dan kaçmak isteyen Afganlar Kabil Havalimanı'na akın etti. Havalimanında akılalmaz görüntüler oluşurken, tahliye uçağına binemeyen 2 Afgan'ın uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalıştığı ve uçaktan düşerek yere çakıldığı anlar dehşete düşürdü.

O anların uçak içinden çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Washington Post uçak olayı ile ilgili dikkat çeken bir haber servis etti.