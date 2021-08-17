Taliban’dan kadınlara çağrı: Resmen ilan ettiler...

Taliban, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini duyurdu ve kadınlara yönetime katılmaları çağrısında bulundu. Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirterek "Hükümetin yapısı tam olarak netleşmedi ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslami liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı." ifadesini kullandı.

"Halkın halihazırda Taliban'ın uymalarını beklediği İslami kuralları bildiğini" vurgulayan Samangani, "Halkımız Müslüman, onları İslam'a zorlamıyoruz." diye konuştu.