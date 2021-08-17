Taliban’ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan’a dönüyor

Afganistan'dan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Taliban, hükümet güçlerini yenilgiye uğratarak tek tek şehirleri ele geçirirken, pazar günü Kabil'de de hakimiyeti sağladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçiren Taliban, ülkede yönetime el koyarken, yeni bir gelişme yaşandı.
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video
TALİBAN'IN KURUCULARINDAN ABDUL GHANİ BARADAR, ÜLKEYE DÖNDÜ
Katar'da bulunan Taliban hareketinin kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a dönmek üzere hareket etti.
NE OLMUŞTU?
ABD ile Taliban arasında şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.