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Giriş Tarihi: 17.8.2021 18:19 Son Güncelleme: 17.8.2021 18:37

Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a dönüyor

Taliban’ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan’a dönüyor

Afganistan'da uzun süredir ilerleyişini sürdüren Taliban, ülkede yönetimi ele geçirdi. Devlet Başkanı Eşref Gani, daha fazla kan dökülmesini engellemek için Afganistan'ı terk ettiğini belirtirken, yeni bir gelişme yaşandı. Katar'da bulunan Taliban hareketinin kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a dönüyor.

Afganistan'dan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Taliban, hükümet güçlerini yenilgiye uğratarak tek tek şehirleri ele geçirirken, pazar günü Kabil'de de hakimiyeti sağladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçiren Taliban, ülkede yönetime el koyarken, yeni bir gelişme yaşandı.

Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video

TALİBAN'IN KURUCULARINDAN ABDUL GHANİ BARADAR, ÜLKEYE DÖNDÜ

Katar'da bulunan Taliban hareketinin kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a dönmek üzere hareket etti.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a dönüyor
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