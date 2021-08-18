Alaska’da üç yanardağ aynı anda harekete geçti

Alaska
'nın Aleut ada
şeridinde farklı bölgelerde bulunan üç yanardağ aynı anda harekete geçti. Harekete geçen Pavlov
, Büyük Sitkin
ve Semisopochnoi yanardağlarından biri lav püskürtürken ikisi buhar ve kül püskürttü. Alaska Volkan Gözlemevi'nin aktardığı bilgilere göre şimdiye kadar volkanların yakınlarındaki yerleşim alanlarında bulunanların olaydan etkilenmediği kaydedildi. Yetkililer şu an için volkan aktivitelerinin bir tehdit oluşturmadığını ancak durumun ilginç bir doğa olayı olduğunu ve incelemelere devam ettiklerini belirtti. İki tektonik tabaka arasında bulunan Aleut ada şeridinde buna benzer bir olay en son 7 yıl önce yaşanmıştı.