Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Alaska’da üç yanardağ aynı anda harekete geçti
Giriş Tarihi: 18.8.2021

Alaska’da üç yanardağ aynı anda harekete geçti

DIŞ HABERLER
Alaska’da üç yanardağ aynı anda harekete geçti
Alaska'nın Aleut ada şeridinde farklı bölgelerde bulunan üç yanardağ aynı anda harekete geçti. Harekete geçen Pavlov, Büyük Sitkin ve Semisopochnoi yanardağlarından biri lav püskürtürken ikisi buhar ve kül püskürttü. Alaska Volkan Gözlemevi'nin aktardığı bilgilere göre şimdiye kadar volkanların yakınlarındaki yerleşim alanlarında bulunanların olaydan etkilenmediği kaydedildi. Yetkililer şu an için volkan aktivitelerinin bir tehdit oluşturmadığını ancak durumun ilginç bir doğa olayı olduğunu ve incelemelere devam ettiklerini belirtti. İki tektonik tabaka arasında bulunan Aleut ada şeridinde buna benzer bir olay en son 7 yıl önce yaşanmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alaska’da üç yanardağ aynı anda harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA