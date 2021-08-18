Avustralya Afganistan’da tahliyeye başladı: Afganlar da yer alıyor

250 ASKERİ PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Afganistan'da birlikte çalıştıkları Afganların hepsine yardım edemeyeceklerini yineleyen Morrison, "Bu konuda çok, çok net olmalıyız. Tüm makul önlemleri alıyoruz ve bu stresli koşullarda gerçek ihtiyacı karşılamak için acilen hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya, Afganistan'daki Birlemiş Milletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askeri birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askeri uçak ve 250 asker göndermişti.