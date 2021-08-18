Dışişleri, Ghafari için harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı, "Beni öldürecekler" diyen Afganistan
'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa
Ghafari'yle temas kurdu. Ghafari'nin Türkiye
'ye getirilmesi için dışişleri nezdinde girişimlere başlandı. Ghafari'nin ayrıca 2019'da AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
'la bir araya geldiği ortaya çıktı. Şurayı düzenleyen AK Parti Ankara
Milletvekili Lütfiye Selva Çam
, Ghafari'yle ilgili SABAH'a konuştu. Çam, Ghafari'nin "Türk kadınlarının ne kadar şanslı olduğunu söyledi" dedi.