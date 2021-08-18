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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Dışişleri, Ghafari için harekete geçti

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Dışişleri, Ghafari için harekete geçti
Dışişleri Bakanlığı, "Beni öldürecekler" diyen Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari'yle temas kurdu. Ghafari'nin Türkiye'ye getirilmesi için dışişleri nezdinde girişimlere başlandı. Ghafari'nin ayrıca 2019'da AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldiği ortaya çıktı. Şurayı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ghafari'yle ilgili SABAH'a konuştu. Çam, Ghafari'nin "Türk kadınlarının ne kadar şanslı olduğunu söyledi" dedi.
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Dışişleri, Ghafari için harekete geçti
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