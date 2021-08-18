Son dakika: Eşref Gani hakkında flaş gelişme! Interpol devreye giriyor

Son dakika haberi... Afganistan'ın Taliban yönetimi Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Eşref Gani Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu.

TUTUKLAMA TALEBİ

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçiliği başvurusunda "Halkın servetine ve kamu fonlarının bu kişiler tarafından çalındığını" belirterek tutuklanmalarını istedi.