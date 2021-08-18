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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Eşref Gani hakkında flaş gelişme! Interpol devreye giriyor
Giriş Tarihi: 18.8.2021 13:54 Son Güncelleme: 18.8.2021 13:54

Son dakika: Eşref Gani hakkında flaş gelişme! Interpol devreye giriyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Eşref Gani hakkında flaş gelişme! Interpol devreye giriyor

Son dakika haberi... Afganistan'ın Taliban yönetimi, Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Eşref Gani Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu.

Son dakika haberi... Afganistan'ın Taliban yönetimi Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Eşref Gani Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu.

TUTUKLAMA TALEBİ

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçiliği başvurusunda "Halkın servetine ve kamu fonlarının bu kişiler tarafından çalındığını" belirterek tutuklanmalarını istedi.

Bu üç isim Taliban'ın Kabil'e ilerlemesi sonrasında ülkeden ayrılarak yurt dışına kaçmıştı.

Eşref Gani ve önde gelen isimlerinin beraberlerinde yüklü miktarda paralarla ülke dışına gittiği iddia ediliyordu.

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Son dakika: Eşref Gani hakkında flaş gelişme! Interpol devreye giriyor
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