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Giriş Tarihi: 18.8.2021 16:32

Hırvatistan’dan Afganistan açıklaması: 20 kişiyi kabul edecek…

AA
Hırvatistan’dan Afganistan açıklaması: 20 kişiyi kabul edecek…

Taliban’ın Afganistan yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden büyük kaçış da başladı. NATO müttefiklerine geçtiğimiz yıllar içinde yardım etmiş Afgan vatandaşları, tehdit altında oldukları ülkeden kaçarken, Hırvatistan’dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, ülkesinin Afganistan'daki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında görev yapan 20 Afganistan vatandaşını kabul edeceğini bildirdi.

500 İSİMDEN 20'SİNİ ALACAKLAR

Radman, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinin, AB üyesi ülkelere, Afganistan'daki AB kurumlarında çevirmenlik, lojistik gibi görevlerde bulunan Afganlar ile aile üyelerinden oluşan 500 kişiyi ülkelerine kabul etmeleri çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Hırvatistan'ın bu kapsamda 20 Afganistan vatandaşını kabul edeceğini aktaran Radman, "Söz konusu Afganistan vatandaşları, ilgili kurumlarda çalışabilmek için tüm gerekli güvenlik kontrollerinden geçmiş, eğitimli kişilerdir. Kimlik belgeleri bulunmayan vatandaşların aksine, bunlar kurumlarımızın tanınmış çalışanlarıdır." dedi.

Hırvatistan, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçmesinden kısa süre önce ABD, İngiltere, Almanya ve Ukrayna'nın yardımıyla ülkedeki 26 vatandaşını tahliye etmişti.

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Hırvatistan’dan Afganistan açıklaması: 20 kişiyi kabul edecek…
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