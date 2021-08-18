Hırvatistan’dan Afganistan açıklaması: 20 kişiyi kabul edecek…

Hırvatistan'ın bu kapsamda 20 Afganistan vatandaşını kabul edeceğini aktaran Radman, "Söz konusu Afganistan vatandaşları, ilgili kurumlarda çalışabilmek için tüm gerekli güvenlik kontrollerinden geçmiş, eğitimli kişilerdir. Kimlik belgeleri bulunmayan vatandaşların aksine, bunlar kurumlarımızın tanınmış çalışanlarıdır." dedi.