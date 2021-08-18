İngiltere’den flaş açıklama! Afgan göçmenler için karar verildi

Afganistan'da Taliban'ın yönetime el koymasının ardından çıkan karışıklık devam ediyor. Başkent Kabil'de bulunan Başkanlık Sarayı'ndan yaptıkları açıklamada yönetimi resmen devraldıklarını ilan eden Taliban'ın açıklamaları, ülkede büyük bir kaos yarattı.

KADIN VE ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Taliban'ın yönetimi altında yaşamak istemeyen Afganlar, ülkeden kaçmak için havaalanına akın etti. Ülkeden korkunç görüntüler gelmeye devam ederken İngiltere, konuya ilişkin açıklamada bulundu.