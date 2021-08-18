Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere’den flaş açıklama! Afgan göçmenler için karar verildi
Giriş Tarihi: 18.8.2021 10:15

İngiltere’den flaş açıklama! Afgan göçmenler için karar verildi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’den flaş açıklama! Afgan göçmenler için karar verildi

Afganistan’da Taliban kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasının ardından yaşanan kaos devam ediyor. Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce kişi, ülkeden kaçmak için izdiham yaratırken İngiltere’den konuya ilişkin bir açıklama geldi. İngiliz hükümeti, kadınlar ve kız çocukları öncelikli olmak şartıyla 20 bin Afgan göçmeni alacağını açıkladı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetime el koymasının ardından çıkan karışıklık devam ediyor. Başkent Kabil'de bulunan Başkanlık Sarayı'ndan yaptıkları açıklamada yönetimi resmen devraldıklarını ilan eden Taliban'ın açıklamaları, ülkede büyük bir kaos yarattı.

KADIN VE ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Taliban'ın yönetimi altında yaşamak istemeyen Afganlar, ülkeden kaçmak için havaalanına akın etti. Ülkeden korkunç görüntüler gelmeye devam ederken İngiltere, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin Afganistan'dan 20 bine yakın göçmene önümüzdeki yıllarda kapılarını açacağını bildirildi.

Yapılan açıklamada, İngiltere için çalışan 5 bine yakın Afgan tercüman ve diğer çalışanların da ülkede oturum izni alabileceği detayı yer aldı.

Program kapsamında kadınlara ve kız çocuklarına öncelik tanınacağı belirtilirken, insan hakları ihlalleri dahil çeşitli tehditler altında kalan gruplar odağa alınacağı ifadeleri de yer aldı.

Son dakika haberi | Dünyanın konuştuğu görüntülerle flaş açıklama: ABD resmen doğruladı Kabil’i ele geçiren Taliban'dan herkesi şaşırtan hareket! Lunaparkta eğlendiler...

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere’den flaş açıklama! Afgan göçmenler için karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA