İngiltere’den flaş açıklama! Afgan göçmenler için karar verildi

Afganistan'da Taliban'ın yönetime el koymasının ardından çıkan karışıklık devam ediyor. Başkent Kabil'de bulunan Başkanlık Sarayı'ndan yaptıkları açıklamada yönetimi resmen devraldıklarını ilan eden Taliban'ın açıklamaları, ülkede büyük bir kaos yarattı.
KADIN VE ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİLECEK
Taliban'ın yönetimi altında yaşamak istemeyen Afganlar, ülkeden kaçmak için havaalanına akın etti. Ülkeden korkunç görüntüler gelmeye devam ederken İngiltere, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin Afganistan'dan 20 bine yakın göçmene önümüzdeki yıllarda kapılarını açacağını bildirildi.
Yapılan açıklamada, İngiltere için çalışan 5 bine yakın Afgan tercüman ve diğer çalışanların da ülkede oturum izni alabileceği detayı yer aldı.
Program kapsamında kadınlara ve kız çocuklarına öncelik tanınacağı belirtilirken, insan hakları ihlalleri dahil çeşitli tehditler altında kalan gruplar odağa alınacağı ifadeleri de yer aldı.
Son dakika haberi | Dünyanın konuştuğu görüntülerle flaş açıklama: ABD resmen doğruladı Kabil’i ele geçiren Taliban'dan herkesi şaşırtan hareket! Lunaparkta eğlendiler...