Pi sayısında yeni rekor 62.8 trilyon basamak

İsviçre
'de bilim insanları sonsuz Pi sayısında yeni bir hesaplama rekoru kırdı. Toplamda 108 gün 9 saat süren hesaplamanın sonucunda 62.8 trilyon basamak elde edildi. İsviçre Graubuenden Üniversitesi
'nde süper bilgisayar kullanılarak yapılan hesaplama aynı zamanda en hızlı hesaplanan rekor olarak kaydedildi. Üniversitenin Data Analizi
Görselleştirme ve Simülasyon Merkezi, hesaplamanın önceki rekordan 3.5 kat, Google
'ın bulut hesaplamasından ise 2 kat daha hızlı yapıldığını belirtti. Araştırma ekibi, Guinness rekor komitesinin rekorlarını onaylamasını beklerken buldukları Pi sayısının son 10 basamağını paylaştı. Yeni hesaplama sonucu elde edilen Pi sayısının son 10 basamağı "7817924264" olarak yayınladı. Ekip, Pi'yi hesaplamak için oluşturulan mekanizmanın "RNA
analizi, akışkanlar dinamiği simülasyonları ve metin analizi" gibi diğer alanlarda kullanılabileceğini belirtiyor.
NASIL HESAPLANIYOR
Pi sayısı
, bir dairenin çevresinin çapına bölünmesinden elde ediliyor. Bir tekrar dizilimi tespit edilemeyen Pi sayısının sonsuz olduğu biliniyor. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları ilk 10 basamağı 3.141592653 olan Pi sayısının basamaklarını hesaplama rekoru için çalışmalara devam ediyor. En son 62.8 trilyon basamak olarak hesaplanan sayının A4 boyutunda sayfalara çıktısı alınmak istenirse 15 milyardan fazla kâğıda ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor.