Son dakika haberi | Dünyanın konuştuğu görüntülerle flaş açıklama: ABD resmen doğruladı

5-10 BİN AMERİKAN ASKERİ BULUNUYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında halen 5 ila 10 bin Amerikalının bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kesinlikle binlerce Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir sayımız yok. Kabil yakınlarında en iyi tahminin 5 ila 10 bin arasında olduğunu söyleyebilirim." dedi.