Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Tahliye uçağının tekerinden insan bedeni çıkmıştı! ABD'den flaş hamle
Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:33 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:33

Son dakika haberi: Tahliye uçağının tekerinden insan bedeni çıkmıştı! ABD'den flaş hamle

İHA
Son dakika haberi: Tahliye uçağının tekerinden insan bedeni çıkmıştı! ABD’den flaş hamle

Afganistan'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası binlerce Afgan, daha güvenli gördüklere yerlere gitmek için havalimanına akın etmişti. Uçaklara binemeyenlerin bazıları iniş takımlarına tutunarak ülkeden ayrılmak istedi. Washington Post, ABD’ye ait askeri taşıma uçağının tekerlek sistemlerinde sorun çıktığını, acil iniş sonrası yapılan kontrolde uçağın tekerleğinden insan bedeni çıktığını haberleştirdi. Tüm dünyanın tüm dünyanın büyük tedirginlik içinde takip ettiği olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kabil'den kalkış yapan uçağın iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanında insanlık dramı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkeden ayrılmak isteyenlerin kalkışa hazırlanan uçaklara tırmandığı ve bazılarının ise uçaklardan yere düştüğü görülmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi'nin Kabil Havaalanından kalkan bir C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirildi.

SON DAKİKA: Afganistan'da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil'deki ölüm dehşeti kamerada..

UÇAĞA EL KONULDU

Açıklamada, kalıntıların uçağın Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne inişinden sonra keşfedildiği aktarılırken, "Uçağa, kalıntıları toplamak ve geri dönmeden önce incelemek için zaman sağlamak için şu anda el konuldu" denildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan bir Afgan'ın cansız bedeni sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

"TALİBAN BİZE GÜVENCE VERDİ, SADIK KALMALARINI BEKLİYORUZ"

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sivillerin Kabil Havalimanı'na güvenli şekilde erişimi noktasında Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini ve bu sözlerine sadık kalmalarını beklediklerini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Tahliye uçağından dehşete düşüren yeni görüntüler! ABD uçağı acil iniş yaptı! Tekerlekten insan bedeni çıktı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Tahliye uçağının tekerinden insan bedeni çıkmıştı! ABD'den flaş hamle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA