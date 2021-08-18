Son dakika haberi: Tahliye uçağının tekerinden insan bedeni çıkmıştı! ABD’den flaş hamle

Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanında insanlık dramı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkeden ayrılmak isteyenlerin kalkışa hazırlanan uçaklara tırmandığı ve bazılarının ise uçaklardan yere düştüğü görülmüştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi'nin Kabil Havaalanından kalkan bir C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirildi.
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UÇAĞA EL KONULDU
Açıklamada, kalıntıların uçağın Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne inişinden sonra keşfedildiği aktarılırken, "Uçağa, kalıntıları toplamak ve geri dönmeden önce incelemek için zaman sağlamak için şu anda el konuldu" denildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öte yandan bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan bir Afgan'ın cansız bedeni sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.
"TALİBAN BİZE GÜVENCE VERDİ, SADIK KALMALARINI BEKLİYORUZ"
Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sivillerin Kabil Havalimanı'na güvenli şekilde erişimi noktasında Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini ve bu sözlerine sadık kalmalarını beklediklerini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
NE OLMUŞTU?
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.Tahliye uçağından dehşete düşüren yeni görüntüler! ABD uçağı acil iniş yaptı! Tekerlekten insan bedeni çıktı...