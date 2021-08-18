‘Taliban dahil tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz’

Resmi temaslar için Ürdün
'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi. Başkent Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı da düzenleyen Çavuşoğlu, "Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Dr. Abdullah Abdullah, Karzai gibi önemli şahsiyetler hâlâ Kabil
'deler ve Taliban ile görüşme hazırlıklarını yapıyorlar" dedi. Önceki gün ABD, Azerbaycan, Almanya, Danimarka, Hırvatistan ve Katar dışişleri bakanlarının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile Afganistan'daki gelişmeleri ele alan Mevlüt Çavuşoğlu, dün de Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov
ile telefonda görüşmüştü.