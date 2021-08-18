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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Taliban sözcüsü medya karşısında: Herkesi affettik

Taliban sözcüsü medya karşısında: Herkesi affettik
Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, Kabil'de basın mensuplarının karşısına çıkarak tüm dünyanın merak ettiği soruları cevapladı. Mücahit kadınların toplumda çok aktif olacaklarını öne sürerek, "Biz kadınların çalışmasına, okumasına izin vereceğiz. Tabii ki kendi kurallarımız çerçevesinde. Şeriat sistemi altında kadınların haklarına bağlıyız. Kadınların topluma dahil olması çok önemli. İslam gereğince kadınlara gerekeni her şekilde vereceğiz" ifadelerini kullandı. Mücahit yaptığı açıklamada, "İslami Emirlik tüm uluslararası kamuoyundan destek bekliyor. Biz halkımızın faydası için buradayız. Burada basın mensuplarına teminat veriyoruz: Biz sizi koruyacağız. Bazı taleplerimiz var. İslam çok önemli bir değer ülkemizde, hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı, özellikle de medya aktiviteleri konusunda. İslami değerler her zaman hesaba katılmalı. Programlar yazılırken bunlar düşünülmeli. Basın bağımsız olmalı ve tarafsız olmalı. Tabii ki bizi eleştirebilirler. Eleştiriye açığız. Siz basın mensupları, dikkatli olun ve eksiklerimizi belirtin. Basın ulusal değerlere karşı çalışmamalı. Ülkenin birliği için çalışmalı. Barışçıl ve kardeşvari bir hayat kurabilmemiz için bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

KADINLAR ÇALIŞABİLİR

Ne tür garantiler verebilirsiniz kadın haklarının korunacağına dair?
"Biz kadınların çalışmasına, okumasına izin vereceğiz. Tabii ki kendi kurallarımız çerçevesinde. Kadınlar çok aktif olacak toplumda ama İslam çerçevesinde. Kadınların topluma dahil olması çok önemli. İslam gereğince kadınlara gerekeni her şekilde vereceğiz."

Amerikalılar için çalışan Afganistanlıların durumu ne olacak?
"Tüm vatandaşlarımızı, çevirmen de olsanız, asker de olsanız, sivil de olsanız, hepinizi affediyoruz. Kimseye intikam öfkesiyle davranılmayacak, kimse hain ilan edilmeyecek. Bu ülkeden gitmenizi istemiyoruz. Kimsenin kapıları çalınmayacak, kimse sorguya tabi tutulmayacak. Hiçbirinize zarar gelmeyecek, güvende olacaksınız. Binlerce asker 20 yıl boyunca bize karşı savaştı. İşgal süreci bitince biz hepsini affettik. Aileleri havalimanında olanlar, bekleyenler, evlerinize dönerseniz kimse size bir şey yapmayacak, güvende olacaksınız. Hiç kimse öldürülmeyecek."

KADINLARA 'İŞİNİZE DÖNÜN' ÇAĞRISI
TALİBAN, hükümet yetkilileri için genel af ilan etti. Kadınlara 'işinize dönün' ve 'hükümete katılın' çağrısı da yapıldı. Ülkenin en büyük TV kanallarından ToloNews de yine kadın spikerlerini ekrana çıkardı ve Taliban liderleriyle röportaj gerçekleştirdiler. ABD ise Taliban'ın bundan sonraki tutumunun Washington'un Kabil'de yeni bir yönetimi tanıyıp tanımayacağını belirleyeceğini kaydetti.

TALİBAN LİDERLERİ KABİL'DE
AFGANİSTAN'DA dün sokaklar sakindi. Taliban lideri Emir Han Muttaqi ise Doha'dan Kabil'e ulaştı. Hamid Karzai ve Abdullah Abdullah gibi isimlerle liderlik konuları görüşüldüğü açıklandı. Taliban, yabancıların tahliyesinden sonra hükümeti kuracaklarını duyurmuştu. Tahliye çalışmalarının kaosa dönüştüğü Kabil Havalimanı'nda dün tahliyeler yine başladı. Binlerce kişinin akın ettiği havalimanında en az 7 kişi uçakların tekerleğinde kaçmak isterken gökyüzünden yere düşmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Afgan halkını, Batı'nın kurallarına göre yaşamaya zorlamak saflıktır" dedi.

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Taliban sözcüsü medya karşısında: Herkesi affettik
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