"Türk askeri sayesinde yurda dönebildik"





ANKARA HER TÜR İHTİMALE HAZIRLIKLIYDI

AFGANİSTAN'DA yabancıların durumu merak konusu oldu. Türkiye, ülkede kalan bin 500 civarındaki vatandaşının güvenliğini sağlamak için süreci yakından takip ederek tüm taraflarla gerekli teması kurdu. Ankara'nın Kabil Büyükelçiliği ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için işlemleri gerçekleştiriyor. Türkiye'nin diplomatik misyonlarının tahliyesi ya da küçülmesi yönünde karar alınmadığı öğrenildi. Tüm konsolosluk işlemleri yoğun mesai ile sürdürülüyor.