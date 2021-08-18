"Türk askeri sayesinde yurda dönebildik"

FAHRİ GÜRLEK: Gece vaktinde havalimanına girdik. Pistler canını kurtarmak isteyen insanlarla doluydu, etraf mahşer yeri gibiydi. Bizim uçağımız piste iniş yapamadığı için havada tam 10 tur attı. Türk askeri asayişi sağlayınca uçak indi. Pilot '15 dakika içinde kalkacağız' dedi. Ama siviller pisti kapatınca saatlerce uçakta beklemek zorunda kaldık. Bizden önceki Amerikan kargo uçağına saldırdılar, binmeye çalıştılar. Daha sonra askerimiz kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı, pist boşalınca kalkışa geçtik. Türk askeri sayesinde sağ salim yurda döndük.
VOLKAN UYSAL: Taliban havalimanına gitmeye çalışan insanlara taciz ateşi açıyordu. Ölenler oldu. Can pazarının ortasındaydık. Siviller son uçağa binebilmek için pisti kapattılar. Askerimiz kontrolü ele aldı. Vatanımıza dönmenin huzurunu yaşıyoruz.
ANKARA HER TÜR İHTİMALE HAZIRLIKLIYDI
AFGANİSTAN'DA yabancıların durumu merak konusu oldu. Türkiye, ülkede kalan bin 500 civarındaki vatandaşının güvenliğini sağlamak için süreci yakından takip ederek tüm taraflarla gerekli teması kurdu. Ankara'nın Kabil Büyükelçiliği ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için işlemleri gerçekleştiriyor. Türkiye'nin diplomatik misyonlarının tahliyesi ya da küçülmesi yönünde karar alınmadığı öğrenildi. Tüm konsolosluk işlemleri yoğun mesai ile sürdürülüyor.