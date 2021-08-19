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Haberler Dünya Haberleri 150 kişilik uçağa 640 Afgan binmişti: Rusya'dan çarpıcı iddia...
Giriş Tarihi: 19.8.2021 12:36 Son Güncelleme: 19.8.2021 12:47

150 kişilik uçağa 640 Afgan binmişti: Rusya'dan çarpıcı iddia...

İHA
150 kişilik uçağa 640 Afgan binmişti: Rusya’dan çarpıcı iddia...

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışmasının yanı sıra 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirildiği görüntüler de dünya genelinde yankı uyandırmıştı. 640 Afganın akıbeti merak edilirken Rusya'dan olaya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.İddiaya göre; Katar üzerinden ABD’ye götürülecekleri söylenen ve Uganda’ya götürüldüklerinden haberi olmayan 640 Afgan vatandaşı söz konusu ülkeye yerleştirildi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen binlerce Afgan Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Havalimanında yaşanan panik ve kaos insanlık dramına yol açmış, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışmasının yanı sıra 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirildiği görüntüler de dünya genelinde yankı uyandırmıştı. Şoke eden görüntülerin ardından ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağıyla Katar'a götürüldüğü iddia edilen 640 Afgan'ın akıbeti merak edilirken, Rusya'dan olaya ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti

UGANDA'YA YERLEŞTİRİLDİ

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, ABD'nin kargo uçağına bindirdiği Afganları, Afrika ülkesi Uganda'ya götürdüğünü öne sürdü. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün iddiasına göre, Katar üzerinden ABD'ye götürülecekleri söylenen ve Uganda'ya götürüldüklerinden haberi olmayan 640 Afgan vatandaşı söz konusu ülkeye yerleştirildi.

Öte yandan ABD basınında çıkan haberlerde, kargo uçağının Katar'a indiği aktarıldı.

UGANDA: "ABD'NİN TALEBİ ÜZERİNE AFGAN MÜLTECİLERİ KABUL EDECEĞİZ"

Uganda geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin talebi üzerine Afgan mültecileri geçici olarak ülkeye kabul edeceğini bildirmişti. Uganda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kabul edilecek mülteci sayısı belirtilmezken, yerel medyada yer alan haberlerde, yardım, afet ve mültecilerden sorumlu Bakan Esther Anyakun'un ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mültecinin geçici olarak ülkeye kabul edileceği belirtilmişti. Anyakun'un mültecilerin ülkede kaldığı süre boyunca tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını söylediği ifade edilmişti.

Öte yandan Arnavutluk ve Kosova'nın da ABD'nin Afgan mültecileri geçici olarak kabul etme talebini kabul ettiği açıklanmıştı.

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150 kişilik uçağa 640 Afgan binmişti: Rusya'dan çarpıcı iddia...
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