150 kişilik uçağa 640 Afgan binmişti: Rusya’dan çarpıcı iddia...

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen binlerce Afgan Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Havalimanında yaşanan panik ve kaos insanlık dramına yol açmış, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışmasının yanı sıra 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirildiği görüntüler de dünya genelinde yankı uyandırmıştı. Şoke eden görüntülerin ardından ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağıyla Katar'a götürüldüğü iddia edilen 640 Afgan'ın akıbeti merak edilirken, Rusya'dan olaya ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti

UGANDA'YA YERLEŞTİRİLDİ

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, ABD'nin kargo uçağına bindirdiği Afganları, Afrika ülkesi Uganda'ya götürdüğünü öne sürdü. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün iddiasına göre, Katar üzerinden ABD'ye götürülecekleri söylenen ve Uganda'ya götürüldüklerinden haberi olmayan 640 Afgan vatandaşı söz konusu ülkeye yerleştirildi.

Öte yandan ABD basınında çıkan haberlerde, kargo uçağının Katar'a indiği aktarıldı.