ABD’den şoke eden tahliye itirafı: Kaynağımız yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan şimdiye kadar 7 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Şu an havalimanında işlemleri tamamlanan 6 bin kişinin olduğunu dile getiren Price, bu kişilerin de kısa sürede uçaklara bineceğini ve tahliye edileceğini belirtti.

"TAHLİYELERİ HIZLANDIRMAK İÇİN DAHA FAZLA KONSOLOSLUK ÇALIŞANI GÖNDERDİK"

Price, tahliye işlemlerini hızlandırmak içinse Kabil'e daha fazla konsolosluk çalışanı gönderdiklerini, bazı konsolosluk çalışanlarının ise transit işlemleri için Katar ve Kuveyt'e gönderildiğini ifade etti.