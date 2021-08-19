Afganistan’da kaçış kaosu devam ediyor! Binlerce kişinin bekleyişi kamerada

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından başlayan kaos devam ediyor. Başkent Kabil'de bulunan Başkanlık Sarayı'nda yaptıkları açıklamada ülke yönetimine "barışçıl" bir şekilde el koyduklarını açıklayan ve ülkede bulunan yabancı vatandaşların ayrılmalarına izin vereceklerini söyleyen Taliban'ın bu sözleriyle beraber, büyük bir kaçış da başladı.
Kabil Havalimanı'nı dolduran binlerce kişi, günlerdir devam eden büyük bir izdihamı da beraberinde getirdi.
HAVALİMANINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Birçok ülke, art arda tahliye uçakları yollarken, yabancı ülke vatandaşlarının yanı sıra NATO üyesi ülkeler için çalışmış Afganlar da tahliye uçaklarıyla ülkeden ayrılmaya çalışıyor.
Kabil Havalimanı'nda bekleyen Afganlara Taliban'dan şiddet | Video
İlk günlerde kameralara yansıyan korkunç görüntülerin ardından havalimanında kontrolü ele alan Taliban güçleri ise, gerekli seyahat belgesi olmayan kimseyi alandan içeri almıyor. Havalimanına gidiş yolunun güvenli olmadığı belirtilirken, ne pahasına olursa olsun alandan ayrılmayı istemeyen binlerce kişi, gecelerdir havalimanında konaklıyor.
10 BİN ABD PERSONELİ HALEN ORADA
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, geceyi alanda geçiren muhalif Afganlar görülürken, Taliban üyelerinin alan girişinde düzeni sağlama girişimleri de, orada bulunanlar tarafından kayda alındı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede4 halen tahliye edilmeyi bekleyen 10 bin ABD personeli bulunuyor. Aileleriyle birlikte ülkeden çıkarılmayı bekleyen 10 bin ABD vatandaşının, güvenlik gerekçesiyle evlerini terk edemediği biliniyor. Havalimanı girişinin tamamen kapatıldığı Kabil'de alana ulaşmaya çalışan ABD'lilerin, yer yer baş gösteren silahlı çatışmalar nedeniyle alana gidemediği bilgisi aktarılırken, söz konusu personelin ne zaman tahliye edileceğine ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmadı.
Tahliye kaosu devam ederken, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den de flaş bir açıklama geldi. Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte Pentagon'da düzenledikleri basın toplantısında Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"4 BİN 500 ABD ASKERİ GÖREV YAPIYOR"
Şimdiye dek 5 bin kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini ifade eden Austin, tüm ABD vatandaşlarının ülkeden çıkartılabilecek kapasitenin bulunduğunu belirtti. Austin, "İmkanımız olan herkesi tahliye ediyoruz, ettik ve zamanımız bitene kadar, kapasitemizi aşıncaya kadar tahliye etmeye devam edeceğiz" dedi. Austin, ancak ABD kuvvetlerinin dışarı çıkıp havaalanına ulaşamayan grupları toplayacak kapasitesinin olmadığını dile getirdi.
ABD'nin Taliban ile ABD pasaportuna sahip kişilere kolaylık sağlanması için çalıştığını belirten Austin, "Bize yardım edenlere yardım etmek için ahlaki bir zorunluluğumuz var" dedi. Austin, ayrıca şu andaki tahliye rakamlarının henüz istedikleri düzeye yakın olmadığını da kaydederek, "Bu nedenle 7 gün 24 saat çalışacağız" ifadesini kullandı.
"AFGAN HÜKÜMETİNİN 11 GÜN İÇİNDE ÇÖKMESİNİ BEKLEMİYORDUK"
Basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de yaptığı açıklamada, "Şimdi görevimiz havaalanını güvence altına almak, havaalanını korumak ve bize sadık olanları tahliye etmek" dedi.
Afganistan'da yaklaşık 4 bin 500 ABD askerinin bulunduğunu belirten Milley, askerlerin havaalanı ve tahliyenin güvenliği için çalıştığını ifade etti. Milley "Biz ABD ordusuyuz ve tüm Amerikalıları Afganistan'dan tahliye edeceğiz. Bu birinci önceliğimiz ve yıllar içinde bize destek olanları da tahliye edeceğiz, onları arkada bırakmayacağız" diye konuştu.
ABD Büyükelçiliği'nin kapanmasının ardından bir grup görevlinin havaalanında konsolosluk ve vize işlemlerini yapmaya devam ettiğini kaydeden Milley, saatte 500 ABD vatandaşı ve Afganın işlemlerinin yapıldığını belirtti. Miley ayrıca, "Benim için veya herhangi bir kimse için bu ordunun ve hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare yoktu" dedi.