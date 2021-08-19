Afganistan’da kaçış kaosu devam ediyor! Binlerce kişinin bekleyişi kamerada

ABD'nin Taliban ile ABD pasaportuna sahip kişilere kolaylık sağlanması için çalıştığını belirten Austin, "Bize yardım edenlere yardım etmek için ahlaki bir zorunluluğumuz var" dedi. Austin, ayrıca şu andaki tahliye rakamlarının henüz istedikleri düzeye yakın olmadığını da kaydederek, "Bu nedenle 7 gün 24 saat çalışacağız" ifadesini kullandı.

"AFGAN HÜKÜMETİNİN 11 GÜN İÇİNDE ÇÖKMESİNİ BEKLEMİYORDUK"

Basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de yaptığı açıklamada, "Şimdi görevimiz havaalanını güvence altına almak, havaalanını korumak ve bize sadık olanları tahliye etmek" dedi.