Afganistanlı pop star tahliye uçağıyla Türkiye’ye kaçtı!

Afganistan'daki Taliban krizi giderek büyüyor. Taliban'ın ülke yönetimine el koymasının ardından ülkeden kaçmak isteyen binlerce kişi, başkent Kabil'de bulunan havalimanından kalkan tahliye uçaklarına binebilmek için günlerdir mücadele ediyor.
Taliban'ın yönetime el koymasıyla endişeler artarken, ülkenin en ünlü pop şarkıcılarından Aryana Sayeed'in de ülkeden çıkış yaptığı öğrenildi.
İstanbul'a yaptığı yolculuğu da takipçileriyle paylaşan Sayeed, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var." yorumunda bulundu.