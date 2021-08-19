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Giriş Tarihi: 19.8.2021 16:56 Son Güncelleme: 19.8.2021 17:13

Afganistanlı pop star tahliye uçağıyla Türkiye’ye kaçtı!

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Afganistanlı pop star tahliye uçağıyla Türkiye’ye kaçtı!

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından başlayan kaos devam ediyor. Taliban yönetiminden kaçmak için günlerdir havalimanında bekleyen Afgan halkı izdihama neden olurken, dünyanın birçok ülkesi tarafından yollanan kargo uçaklarıyla tahliyeler devam ediyor. Afganistan’dan kaçanlar arasında NATO kuvvetleriyle çalışmış personel de yer alırken ülkenin en ünlü simalarından pop star Aryana Sayeed’in Türkiye’ye kaçtığı öğrenildi.

Afganistan'daki Taliban krizi giderek büyüyor. Taliban'ın ülke yönetimine el koymasının ardından ülkeden kaçmak isteyen binlerce kişi, başkent Kabil'de bulunan havalimanından kalkan tahliye uçaklarına binebilmek için günlerdir mücadele ediyor.

AFGAN POP STAR İSTANBUL'A KAÇTI

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeden tahliye uçakları, başta yabancı ülke vatandaşları olmak üzere NATO kuvvetleri için çalışan Afganları da ülkeden dışarı çıkarıyor.

Taliban'ın yönetime el koymasıyla endişeler artarken, ülkenin en ünlü pop şarkıcılarından Aryana Sayeed'in de ülkeden çıkış yaptığı öğrenildi.

ABD'nin tahliye uçağıyla Katar'a kaçan Sayeed'in, oradan İstanbul'a geçtiği öğrenildi. 36 yaşındaki pop star, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim ve hayattayım. Unutulmaz birkaç geceden sonra Katar, Doha'ya ulaştım. İstanbul'a dönüş uçağımı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a yaptığı yolculuğu da takipçileriyle paylaşan Sayeed, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var." yorumunda bulundu.

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Afganistanlı pop star tahliye uçağıyla Türkiye’ye kaçtı!
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